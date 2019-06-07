На днях нашли тело украинской спортсменки. Полиция поделилась деталями расследования.

На днях нашли тело украинской спортсменки. Полиция поделилась деталями расследования.Труп 33-летней девушки нашли недалеко от немецкого города Руст в реке Рейн. Ее имя Алла Клишта.Еще в конце апреля она пропала без вести. Спортсменку начали искать после того, как она не появилась на работе.По данным полиции, украинку сначала убили, а потом тело сбросили в реку. У следствия только один подозреваемый: 30-летний бывший бойфренд спортсменки. Тем не менее официальных обвинений ему пока не предъявлено.Один из знакомых Клишты и ее избранника высказался относительно их любовной связи. Он заявил, что, несмотря на расставание, молодые люди продолжали работать вместе."Он был милым, но отношения у них были нестабильные", – рассказал молодой человек.Известно, что Алла родилась на Украине. На родине она была рекордсменкой по количеству вращений обруча. Но в последние годы девушка обосновалась в Германии.Отметим, Клишта участвовала в шоу Night Beat Angels, которое проходит в парке развлечений "Европа-Парк" в немецком Русте. Она также отметилась в аналогичных проектах на Украине и в Румынии, сообщает .