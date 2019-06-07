Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман после победы над Англией и выходом своей команды в финал Лиги наций признался, что такое достижение доказывает прогресс его подопечных.

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман после победы над Англией и выходом своей команды в финал Лиги наций признался, что такое достижение доказывает прогресс его подопечных."Мы контролировали матч и, думаю, что заслужили победу, — сказал Куман после матча, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на сайт УЕФА. – Наши замены оказались очень удачными, и вышедшие игроки сделали именно то, на что я рассчитывал"."Мы обыграли Германию, Францию, а теперь и четвертую команду мира и это показывает наш прогресс. Мы еще не играли в полуфиналах и финалах, для нас это что-то новое. Но мы двигаемся шаг за шагом"."Швейцария на мой взгляд была лучше, но Криштиану Роналду доказал свою невероятность. Нам требуется держать мяч в предстоящем матче против Португалии. Ведь если мяч будет у нас, то и Роналду ничего не сможет нам сделать".Напомним, что финальный матч между Португалией и Нидерландами состоится в воскресенье, 9 июня. В тот же день в матче за третье место сыграют и Англия со Швейцарией.