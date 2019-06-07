Валерий Леонтьев по выносливости соперничает с Владимиром Путиным.
У певца, гастролирующего со своим юбилейным шоу по миру, в графике 13
концертов. Артист завидует российскому президенту, который с легкостью переносит
еще большие нагрузки.
Валерий Леонтьев по выносливости соперничает с Владимиром Путиным.
У певца, гастролирующего со своим юбилейным шоу по миру, в графике 13
концертов. Артист завидует российскому президенту, который с легкостью переносит
еще большие нагрузки.
Шоу называется "Я вернусь", а
завершает его одноименная песня. Певец прилетел в Израиль после двухнедельного
тура по Казахстану – а по пути успел заехать в Санкт-Петербург, где дал еще два
концерта.
После всего одного выходного у Валерия Леонтьева три
выступления в Израиле – которые, как всегда, проходят с аншлагом, билетов давно
уже нет в продаже. Журналисты подозревают, что украшенный многочисленными
татуировками артист – еще и ведьмак. Леонтьев с таким определением соглашается.
На вопрос репортера, как ему удается обмануть течение
времени, 70-летний Валерий Леонтьев замечает, что это не совсем так – он уже
стал иногда уставать. На что журналисты заметили: другие давно бы упали от
половины такой нагрузки. Певец, в свою очередь, сказал, что есть люди, намного
более выносливые, которых бы он поставил на первое место в таком рейтинге.
"Я бы – Путина. Восхищаюсь его выносливостью. Перелеты,
встречи, постоянно на ногах, да еще надо успевать думать, анализировать, на
ходу принимать важнейшие решения… Это тебе не секс, шампанское и рок-н-ролл!
Вот жалею, что тоже в свое время не занимался боевыми искусствами…", -
сказал в интервью .
признался, что для него Израиль – особая
страна. "Потому что она символизирует собой веру в многовековую идею и
фанатичное стремление достигнуть цели. Это хорошие качества", – подчеркнул
певец. И долбавил, что, приехав сюда, он молится за своих зрителей, которые
делятся с ним любовью и энергией – чтобы у них все было хорошо.