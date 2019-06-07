Валерий Леонтьев по выносливости соперничает с Владимиром Путиным. У певца, гастролирующего со своим юбилейным шоу по миру, в графике 13 концертов. Артист завидует российскому президенту, который с легкостью переносит еще большие нагрузки.

Валерий Леонтьев по выносливости соперничает с Владимиром Путиным.У певца, гастролирующего со своим юбилейным шоу по миру, в графике 13концертов. Артист завидует российскому президенту, который с легкостью переноситеще большие нагрузки.Шоу называется "Я вернусь", азавершает его одноименная песня. Певец прилетел в Израиль после двухнедельноготура по Казахстану – а по пути успел заехать в Санкт-Петербург, где дал еще дваконцерта.После всего одного выходного у Валерия Леонтьева тривыступления в Израиле – которые, как всегда, проходят с аншлагом, билетов давноуже нет в продаже. Журналисты подозревают, что украшенный многочисленнымитатуировками артист – еще и ведьмак. Леонтьев с таким определением соглашается.На вопрос репортера, как ему удается обмануть течениевремени, 70-летний Валерий Леонтьев замечает, что это не совсем так – он ужестал иногда уставать. На что журналисты заметили: другие давно бы упали отполовины такой нагрузки. Певец, в свою очередь, сказал, что есть люди, намногоболее выносливые, которых бы он поставил на первое место в таком рейтинге."Я бы – Путина. Восхищаюсь его выносливостью. Перелеты,встречи, постоянно на ногах, да еще надо успевать думать, анализировать, находу принимать важнейшие решения… Это тебе не секс, шампанское и рок-н-ролл!Вот жалею, что тоже в свое время не занимался боевыми искусствами…", -сказал в интервью .признался, что для него Израиль – особаястрана. "Потому что она символизирует собой веру в многовековую идею ифанатичное стремление достигнуть цели. Это хорошие качества", – подчеркнулпевец. И долбавил, что, приехав сюда, он молится за своих зрителей, которыеделятся с ним любовью и энергией – чтобы у них все было хорошо.