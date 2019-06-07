Яне Рудковской выдвинули ультиматум. Сын продюсера, 6-летний Саша, требует малышку-сестренку. Маме придется согласиться.

Яне Рудковской выдвинули ультиматум. Сын продюсера, 6-летнийСаша, требует малышку-сестренку. Маме придется согласиться.опубликовала снимок в микроблоге своего сына.Саша держит на руках куклу, очень точно изображающую младенца. "Мечтаю отакой малышке-сестренке", подписана фотография.Подписчики тут же поинтересовались – а в чем проблема? Надосказать папе Жене (супругу Евгению Плющенко) – пустьпостарается."Какое чудесное-чудо! Рожайте побольше , хороших иумных детей . Когда у людей все к этому располагает, это просто надо делать.Генетика отличная, финансы позволяют. Удачи !", "Мама Яна и папаЖеня! Детские мечты должны сбываться. От всей души Вам этогожелаю!!!Поработайте над этим", "Ну а какие проблемы. Дави на папупусть старается", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала– Прим. ред).На днях попыталась оправдаться перед подписчиками, которые считают, что она принуждает сына к съемкам. Пользователи попытку не засчитали. Продюсер опубликовала видео своего разговора с Сашей: Яна спрашивает сына, заставляют ли его сниматься, ребенок отвечает то, что хочет слышать мать. Подписчиков Рудковской возмутило, что она вмешивает сына в скандал.