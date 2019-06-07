Яне Рудковской выдвинули ультиматум. Сын продюсера, 6-летний
Саша, требует малышку-сестренку. Маме придется согласиться.
Яне Рудковской выдвинули ультиматум. Сын продюсера, 6-летний
Саша, требует малышку-сестренку. Маме придется согласиться.
опубликовала снимок в микроблоге своего сына.
Саша держит на руках куклу, очень точно изображающую младенца. "Мечтаю о
такой малышке-сестренке", подписана фотография.
Подписчики тут же поинтересовались – а в чем проблема? Надо
сказать папе Жене (супругу Евгению Плющенко) – пусть
постарается.
"Какое чудесное-чудо! Рожайте побольше , хороших и
умных детей . Когда у людей все к этому располагает, это просто надо делать.
Генетика отличная, финансы позволяют. Удачи !", "Мама Яна и папа
Женя! Детские мечты должны сбываться. От всей души Вам этого
желаю!!!Поработайте над этим", "Ну а какие проблемы. Дави на папу
пусть старается", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала
– Прим. ред).
На днях попыталась оправдаться перед подписчиками, которые считают, что она принуждает сына к съемкам. Пользователи попытку не засчитали. Продюсер опубликовала видео своего разговора с Сашей: Яна спрашивает сына, заставляют ли его сниматься, ребенок отвечает то, что хочет слышать мать. Подписчиков Рудковской возмутило, что она вмешивает сына в скандал.