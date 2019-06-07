Действующий чемпион Англии Манчестер Сити согласовал с туринским Ювентусом переход португальского защитника Жоау Канселу. Трансфер игрока оборонительной линии обойдется манкунианцам в 50 миллионов евро.

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" согласовал с туринским "Ювентусом" переход португальского защитника Жоау Канселу. Трансфер игрока оборонительной линии обойдется манкунианцам в 50 миллионов евро.Окончательно сделка между клубами будет оформлена в ближайшие дни. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Calciomercato, представители "Юве" хотят поскорее закрыть вопрос по данному трансферу, чтобы сумма от продажи игрока была включена в финансовую отчетность клуба для отправки в УЕФА.Отметим, что Канселу в минувшем сезоне принял участие в 34 встречах, став автором одного гола и восьми голевых пасов. Также он выступает за сборную Португалии, в составе которой сыграл в 14 матчах, отметившись в них тремя голами. На данный момент он как раз выступает в составе национальной команды в Лиге наций, где Португалия пробилась в финал.