Маргарита Симоньян, главный редактор МИА Россия сегодня и RT, попала в больницу после инцидента на радиостанции Эхо Москвы. Причиной инцидента стала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT, попала в больницу после инцидента на радиостанции "Эхо Москвы". Причиной инцидента стала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая поджидала Симоньян у входа на радиостанцию со включенной камерой.Сотрудники радио рассказали, что Соболь караулила у входа около получаса, передает РИА Новости. По словам Симоньян, женщина гналась за ней по коридорам здания, пока сотрудники не помогли ей скрыться в кабинете главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.Симоньян по поводу поступка Соболь отметила, что "харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции – не лучший метод ведения предвыборной кампании".