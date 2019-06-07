Маргарита Симоньян находится под присмотром врачей. Доктора поставили неутешительный диагноз.

Маргарита Симоньян находится под присмотром врачей. Доктора поставили неутешительный диагноз.Глава RT Маргарита Симоньян находится в больнице после инцидента с соратницей Алексея Навального Любовью Соболь. Ей опять назначили специальные лекарственные препараты и вернули отмененную ранее капельницу.Будущей матери сообщили безрадостную новость. По данным , Врачи диагностировали угрозу выкидыша. Медики настаивают, чтобы медиаменеджер и дальше оставалась под их наблюдением.Журналистку это заявление повергло в шок. Она надеется, что Всевышний не допустит самого страшного, и все обойдется."Чувствую себя нормально, слава Богу", – прокомментировала свое состояние Симоньян.Напомним, Маргарита оказалась в больнице после инцидента в редакции радиостанции "Эхо Москвы". Перед лифтом ее с включенной камерой и назойливыми вопросами атаковала Любовь Соболь. Она начала задавать своей коллеге неуместные вопросы.Медиаменеджер сейчас избегает гаджетов. "Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих", – заявила Симоньян, сообщает .