Актриса рассказала о радостном событии. Марина Александрова
стала тетей.
Актриса рассказала о радостном событии. Марина Александрова
стала тетей.
В личном Instagram звезда написала, что ее сестра Вера
родила сына. Мальчика назвали Алексеем.
Малыш и мама чувствуют себя отлично. За это Александрова поблагодарила
врачей московского роддома. По словам знаменитости, все те три дня пока ее
сестра находилась в медучреждении, она не отходила от нее ни на шаг.
"Это пост благодарности московскому роддому 27, в котором я провела почти сутки вместе со
своей сестренкой. Каждому спасибо, за ваши улыбки, за вашу легкость, за ваше
внимание и, конечно, за ваш профессионализм, даже невозможно кого то выделить🙈
(орфография и
пунктуация автора
сохранена. – Прим.
ред.)", – отметила .
После звезда намекнула, что не против завести еще одного
ребенка. Отметим, что актриса – мама двоих детей. В 2012 году она родила сына
Андрея, а в 2015 – дочь Екатерину.
Поклонники восхитились мужеством ,
которая не побоялась поддержать сестру в такой волнительный и сложный момент. В
комментариях обыватели поздравляли знаменитости и ее родственников.