Актриса рассказала о радостном событии. Марина Александрова стала тетей.

Актриса рассказала о радостном событии. Марина Александровастала тетей.В личном Instagram звезда написала, что ее сестра Верародила сына. Мальчика назвали Алексеем.Малыш и мама чувствуют себя отлично. За это Александрова поблагодарилаврачей московского роддома. По словам знаменитости, все те три дня пока еесестра находилась в медучреждении, она не отходила от нее ни на шаг."Это пост благодарности московскому роддому 27, в котором я провела почти сутки вместе сосвоей сестренкой. Каждому спасибо, за ваши улыбки, за вашу легкость, за вашевнимание и, конечно, за ваш профессионализм, даже невозможно кого то выделить🙈(орфография ипунктуация авторасохранена. – Прим.ред.)", – отметила .После звезда намекнула, что не против завести еще одногоребенка. Отметим, что актриса – мама двоих детей. В 2012 году она родила сынаАндрея, а в 2015 – дочь Екатерину.Поклонники восхитились мужеством ,которая не побоялась поддержать сестру в такой волнительный и сложный момент. Вкомментариях обыватели поздравляли знаменитости и ее родственников.