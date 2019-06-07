Министр культуры Владимир Мединский похвалил сериал Чернобыль, произведенный американским кабельным телеканалом HBO в сотрудничестве с телекомпанией Sky. Об этом он заявил на полях ПМЭФа, сообщает РИА Новости

Министр культуры Владимир Мединский похвалил сериал Чернобыль, произведенный американским кабельным телеканалом HBO в сотрудничестве с телекомпанией Sky. Об этом он заявил на полях ПМЭФа, сообщает РИА Новости.Фильм сделан мастерски. Ожидаемой красной клюквы там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже, — заявил Мединский, отметив, что посмотрел три серии.Телесериал повествует о событиях 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Сюжет строится вокруг усилий по ликвидации последствий и попытки группы персонажей выяснить, что могло стать причиной аварии.Режиссер картины — шведский музыкант и клипмейкер Йохан Ренк, известный по сериалам Во все тяжкие, Ходячие мертвецы и Викинги. Сериал состоит из пяти серий.Вскоре после премьеры телесериал получил самую высокую оценку пользователей сайта о кино IMDb, обойдя по этому показателю Игру престолов и Во все тяжкие.