Днем 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу столицы задержали 36-летнего жителя города, в рюкзаке которого во время досмотра было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. Сообщается, что им оказался журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов.

Днем 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу столицы задержали 36-летнего жителя города, в рюкзаке которого во время досмотра было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. Сообщается, что им оказался журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов.Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. На официальном сайте Главного управления МВД России по Москве сообщается, что при себе у него было около четырех граммовметилэфедрона.По месту проживания задержанного было обнаружено три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы, передает пресс-служба столичного управления МВД. В отношении журналиста "Медузы" было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".На официальном сайте ГУ МВД по Москве также были опубликованы фотографии нарколаборатории. В ряде Telegram-каналов появилась информация, что снимки с оборудованием для производства наркотиков были сделаны в другом месте. В пресс-службе столичного управления МВД подчеркнули, что снимок с паспортом был сделан в квартире журналиста."Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", – заявили в ведомстве.Журналисты поинтересовались у генерального прокурора Юрия Чайки, возьмет ли Генпрокуратура дело журналиста "Медузы" на свой контроль. Чайка отметил, что впервые слышит об этом, однако подчеркнул, что вверенное ему ведомство берет под контроль все дела.Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой взять рассмотрение этого дела под личный контроль, рассказала пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова. Он попросил разобраться во всем максимально объективно.Ожидается, что вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Голунова будет рассмотрен в Никулинском суде Москвы 7 июня, передает . С ходатайством обратится следователь московской полиции.