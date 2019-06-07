Гоген Солнцев обещает научить Бари Алибасова говорить. Шоумен в свое время учился у знаменитого продюсера пению – и теперь готов вернуть долг попавшему в больницу учителю.

Гоген Солнцев обещает научить Бари Алибасова говорить.Шоумен в свое время учился у знаменитого продюсера пению – и теперь готоввернуть долг попавшему в больницу учителю.Скандально известный оказался учеником БариАлибасова. О сотрудничестве с продюсером шоумен написал в своем микроблоге. 6июня Алибасов отметил 72-й день рождения – но, к сожалению, провел его вбольнице.К госпитализированному продюсеру никого не пускают. Но ГогенСолнцев, как и другие друзья продюсера, поздравили мэтра в соцсетях. Врачиранее заявили, что Алибасов, вероятно, не сможет разговаривать послевыздоровления – у него сожжены пищевод и дыхательные пути. Однакообещает приложить все силы, чтобы помочь учителю. Он готов заниматьс с нимвосстановлением речи."Врачи говорят, что, после такого люди уже больше немогут разговаривать, но, вспоминая то, как ты учил меня петь, в начале моеготворческого пути, я, без раздумья примчусь, если потребуется, и буду такжеучить тебя заново говорить! Выкарабкивайся, мы ждем тебя!", – подписалшоумен пост в Instagram(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Подписчики оценили его готовность помочь продюсеру.В такой ситуации любая поддержка важна, отмечают они. В то же время, народпродолжает удивляться – как Алибасов мог перепутать жидкость для промывки трубс соком или йогуртом.