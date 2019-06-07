Гоген Солнцев обещает научить Бари Алибасова говорить.
Шоумен в свое время учился у знаменитого продюсера пению – и теперь готов
вернуть долг попавшему в больницу учителю.
Гоген Солнцев обещает научить Бари Алибасова говорить.
Шоумен в свое время учился у знаменитого продюсера пению – и теперь готов
вернуть долг попавшему в больницу учителю.
Скандально известный оказался учеником Бари
Алибасова. О сотрудничестве с продюсером шоумен написал в своем микроблоге. 6
июня Алибасов отметил 72-й день рождения – но, к сожалению, провел его в
больнице.
К госпитализированному продюсеру никого не пускают. Но Гоген
Солнцев, как и другие друзья продюсера, поздравили мэтра в соцсетях. Врачи
ранее заявили, что Алибасов, вероятно, не сможет разговаривать после
выздоровления – у него сожжены пищевод и дыхательные пути. Однако
обещает приложить все силы, чтобы помочь учителю. Он готов заниматьс с ним
восстановлением речи.
"Врачи говорят, что, после такого люди уже больше не
могут разговаривать, но, вспоминая то, как ты учил меня петь, в начале моего
творческого пути, я, без раздумья примчусь, если потребуется, и буду также
учить тебя заново говорить! Выкарабкивайся, мы ждем тебя!", – подписал
шоумен пост в Instagram
(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Подписчики оценили его готовность помочь продюсеру.
В такой ситуации любая поддержка важна, отмечают они. В то же время, народ
продолжает удивляться – как Алибасов мог перепутать жидкость для промывки труб
с соком или йогуртом.