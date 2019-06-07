Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль

Столкнулись иномарка и отечественный автомобильВо Владимирской области произошла авария, закончившаяся трагедией.Днем 5-го июня на Муромском мосту 58-летний водитель автомобиля «Лада» хотел развернуться, но во время совершения манёвра не уступил дорогу машине Nissan. Иномаркой управляла 29-летняя женщина.В итоге автомобиль на скорости ударил «Ладу» в боковую часть.Водитель-мужчина умер от удара на месте происшествия. А водитель автомобиля Nissan и 2 её пассажирки 22-ух и 32-ух лет получили ушибы, их госпитализировали.