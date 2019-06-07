Злоумышленник, пообещав заявителю вернуть долг с процентами, через некоторое время перестал выходить на связь, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 33-летнего жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве.В дежурную часть ОМВД России по Даниловскому району поступило заявление от 43-летнего москвича. По его словам, он одолжил своему знакомому крупную сумму денег. Последний, пообещав вернуть долг с процентами, через некоторое время перестал выходить на связь, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Материальный ущерб составил 2 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на 1-й улице Машиностроения оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22