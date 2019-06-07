Националисты забросали особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко файерами. Это произошло во время акции, проходившей под домом экс-главы страны. Пикетчики требовали немедленного расследования участия Порошенко в скандале с воровством в Укроборонпроме.

Националисты забросали особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко файерами. Это произошло во время акции, проходившей под домом экс-главы страны.Изначально издание Страна.UA сообщало, что в четверг, 6 июня, активисты пикетируют имение Порошенко в Козине под Киевом, требуя его немедленного ареста, а также соратников Гладковских, которые причастны к скандалу вокруг "Укроборонпрома". Возле особняка собрались около 120 человек, которые жгли шины и файера. На место происшествия выехали спасатели, которые ликвидировали возгорания.Чуть позже издание сообщило, что митингующих насчитывается около 60 человек и все они скандируют "Порошенко за решетку!". Националисты подняли флаги Украины и Правого сектора (запрещена в России). Также из колонок звучали украинские патриотические песни.Пикетчики требовали немедленного расследования участия Порошенко в скандале с воровством в "Укроборонпроме". Как заявил координатор организации "Громадський контроль чесна країна" Владислав Литвинчук, которая проводит акцию, в противном случае они обещают бессрочную акцию протеста.По словам координатора, все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. Литвинчук напомнил о том, что за время своего президентства Порошенко увеличил свое состояние в восемнадцать раз. Также представитель националистской организации озвучил главное требование протестующих: необходимо, чтобы Генеральная прокуратура и МВД расследовали дело по экс-президенту Украины.Литвинчук утверждает, что на Порошенко написано уже не одно заявление, но госслужащие ничего не делают в этом направлении. По его словам, акция будет бессрочной, до того момента, пока бывшего главу государства не привлекут к ответственности.В феврале журналисты Bihus.info представили публике расследование, в котором раскрывали схему масштабных хищений в оборонном комплексе. В них принимали участие должностные лица, приближенные к Порошенко. В статье утверждалось, что от "Укроборонпрома" было получено более 9,2 миллиона долларов.Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в апреле 2019 заявил о том, что вместо "Укроборонпрома" на Украине создадут новый государственный орган с расширенными полномочиями.