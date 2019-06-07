Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах подконтрольного ему ведомства ужесточить систему налогообложения для богатейших предпринимателей. Инициатива касается изменения критериев, по которым человек признается налоговым резидентом России.
Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах подконтрольного ему ведомства ужесточить систему налогообложения для богатейших предпринимателей. Инициатива касается изменения критериев, по которым человек признается налоговым резидентом России.
На данный момент, чтобы стать налоговым резидентом России необходимо провести в стране более 183 дней в течение года. Минфин рассматривает инициативу, согласно которой этот срок планируется сократить до 90 дней.
"Чтобы проще было работать и чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались", – объяснил идею Антон Силуанов. Таким образом в ведомстве надеются вернуть в Россию налоги, которые сейчас компании и их владельцы платят за рубежом.
Эксперты отмечают, что Минфин не первый год обсуждает возможность ужесточения критериев налогового резидентства. Старые нормы, считают они, уже устарели. Вдобавок, благодаря ему легко обходить законодательство о контролируемых иностранных компаниях, передает издание "". Многие предприниматели специально отказываются от российского резидентства, чтобы избежать необходимости отчитываться перед ФНС об иностранных активах и платить налог с их
нераспределенной
прибыли.
Для борьбы с этими процессами недостаточно единственного критерия – числа дней. По мнению юристов, необходимо менять подход и вводить новый критерий – центр жизненных интересов. Под ним понимается наличие в стране недвижимости, работы, семьи и других факторов.
По данным СМИ, Минфин собирается принять соответствующее нововведение. "Мы будем прорабатывать эти вопросы", – рассказал представитель ведомства. Предложения будут включены в основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики.
В случае ужесточения системы налогообложения в части признания человека резидентом российские стандарты будут приведены в соответствие с международными, рассказал партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. "Формальные тесты по количеству дней довольно легко обходить, и многие страны давно отказались от них", – подчеркнул он. Вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров также отметил, что подобными инициативами власти не "закручивают гайки", а доводят свое законодательство до уровня западных стран.
При этом, по мнению экспертов, нововведение коснется порядка нескольких тысяч россиян. Проводить вне России больше полугода для обхода налогового законодательства – удовольствие не из дешевых, вдобавок осложняющее ведение бизнеса. Позволить себе такое могут только богатейшие предприниматели. Но и сумма налогов, которые они передадут бюджету, будет весьма внушительной.