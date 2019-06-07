Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах подконтрольного ему ведомства ужесточить систему налогообложения для богатейших предпринимателей. Инициатива касается изменения критериев, по которым человек признается налоговым резидентом России.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах подконтрольного ему ведомства ужесточить систему налогообложения для богатейших предпринимателей. Инициатива касается изменения критериев, по которым человек признается налоговым резидентом России.На данный момент, чтобы стать налоговым резидентом России необходимо провести в стране более 183 дней в течение года. Минфин рассматривает инициативу, согласно которой этот срок планируется сократить до 90 дней."Чтобы проще было работать и чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались", – объяснил идею Антон Силуанов. Таким образом в ведомстве надеются вернуть в Россию налоги, которые сейчас компании и их владельцы платят за рубежом.Эксперты отмечают, что Минфин не первый год обсуждает возможность ужесточения критериев налогового резидентства. Старые нормы, считают они, уже устарели. Вдобавок, благодаря ему легко обходить законодательство о контролируемых иностранных компаниях, передает издание "". Многие предприниматели специально отказываются от российского резидентства, чтобы избежать необходимости отчитываться перед ФНС об иностранных активах и платить налог с ихнераспределеннойприбыли.Для борьбы с этими процессами недостаточно единственного критерия – числа дней. По мнению юристов, необходимо менять подход и вводить новый критерий – центр жизненных интересов. Под ним понимается наличие в стране недвижимости, работы, семьи и других факторов.По данным СМИ, Минфин собирается принять соответствующее нововведение. "Мы будем прорабатывать эти вопросы", – рассказал представитель ведомства. Предложения будут включены в основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики.В случае ужесточения системы налогообложения в части признания человека резидентом российские стандарты будут приведены в соответствие с международными, рассказал партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. "Формальные тесты по количеству дней довольно легко обходить, и многие страны давно отказались от них", – подчеркнул он. Вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров также отметил, что подобными инициативами власти не "закручивают гайки", а доводят свое законодательство до уровня западных стран.При этом, по мнению экспертов, нововведение коснется порядка нескольких тысяч россиян. Проводить вне России больше полугода для обхода налогового законодательства – удовольствие не из дешевых, вдобавок осложняющее ведение бизнеса. Позволить себе такое могут только богатейшие предприниматели. Но и сумма налогов, которые они передадут бюджету, будет весьма внушительной.