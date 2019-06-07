Артистке потребовалась помощь медиков. Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала недомогание.

Артистке потребовалась помощь медиков. ЛидияФедосеева-Шукшина почувствовала недомогание.Диетолог Марият Мухина сообщила журналистам, что у 80-летнейзнаменитости обострилась болезнь сердца. Лидия Федосеева-Шукшина переволновалась,когда ее муж музыкальный продюсер Бали Алибасов попал в больницу.Артистка навестила благоверного в медицинском учреждении, а после,приехав домой, слегла сама. Помогает ли кто-то звезде – неизвестно."У Лидии Николаевны обострилась мерцательная аритмия. Ейсамой понадобилась помощь. С Бари сын, по нашим данным, но телефоны не берутпока", – цитирует диетолога и подругу знаменитостей Марият Мухину .Отметим, что часто жалуется на здоровье. Звездарассказывала, что мучается от приступов гипертонии и проблем с ногами. Развитиесердечных недугов спровоцировал скандал с внучкой Анной Трегубенко и затянувшийсяконфликт с младшей дочерью Ольгой.Как писали"Дни.ру", в ночь на 5 июня Бари Алибасов был госпитализирован. Продюсер случайно выпил средстводля промывки труб. Близкие супруга Лидии сообщали, что он случайно хлебнул прямо избутыли и отравился. Состояние знаменитости оценивается как тяжелое.