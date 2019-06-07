Артистке потребовалась помощь медиков. Лидия
Федосеева-Шукшина почувствовала недомогание.
Артистке потребовалась помощь медиков. Лидия
Федосеева-Шукшина почувствовала недомогание.
Диетолог Марият Мухина сообщила журналистам, что у 80-летней
знаменитости обострилась болезнь сердца. Лидия Федосеева-Шукшина переволновалась,
когда ее муж музыкальный продюсер Бали Алибасов попал в больницу.
Артистка навестила благоверного в медицинском учреждении, а после,
приехав домой, слегла сама. Помогает ли кто-то звезде – неизвестно.
"У Лидии Николаевны обострилась мерцательная аритмия. Ей
самой понадобилась помощь. С Бари сын, по нашим данным, но телефоны не берут
пока", – цитирует диетолога и подругу знаменитостей Марият Мухину .
Отметим, что часто жалуется на здоровье. Звезда
рассказывала, что мучается от приступов гипертонии и проблем с ногами. Развитие
сердечных недугов спровоцировал скандал с внучкой Анной Трегубенко и затянувшийся
конфликт с младшей дочерью Ольгой.
Как писали
"Дни.ру", в ночь на 5 июня Бари Алибасов был госпитализирован. Продюсер случайно выпил средство
для промывки труб. Близкие супруга Лидии сообщали, что он случайно хлебнул прямо из
бутыли и отравился. Состояние знаменитости оценивается как тяжелое.