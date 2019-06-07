Регина Тодоренко готовится стать многодетной матерью. Телеведущая призналась, что хочет родить как можно больше детей – но для начала хорошо бы девочку.

Регина Тодоренко готовится стать многодетной матерью.Телеведущая призналась, что хочет родить как можно больше детей – но для началахорошо бы девочку.была не против родить еще раз, как тольковыписалась из роддома. Сын Михаил теперь уже подрос и делится с телеведущей энергиейдля ее нелегкой работы. А его мама с папой задумались о том, чтобы родитьМайклу сестричку."Да, мы уже хотим девочку! Я, когда вышла из роддома,сразу сказала, что, в принципе, не против родить еще раз. Просто сам процесстакой долгий! Сначала вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь… Вомногом себя приходится ограничивать: в еде, в путешествиях. Но все равнохочется детей. Много!", – призналась телезвезда.тщательно готовилась к появлению первенца. Телеведущаяпрочитала много литературы по воспитанию детей и даже заказала доставку еды намесяц. Она заранее записала выпуски своего шоу и договорилась со своей мамой,что та поможет с ребенком. После родов звезда быстро пришла в форму и вернуласьк работе. Теперь она готова забеременеть еще раз.В то же время, Регина Тодоренко не советует будущим мамамповторять ее подвиги. Лучше побыть как можно дольше в декрете. По мнению телеведущей, надо остановиться хотябы месяца на 3, а за это время прислушаться к себе и своему чаду.Сама телезвезда не хочет отказываться от работы – утверждает, что любимое дело заряжает ее энергией. Телеведущаячерпает здесь положительные эмоции, которыми потом делится с сыном – а тот, всвою очередь, подзаряжает Тодоренко энергией, пишет