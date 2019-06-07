Регина Тодоренко готовится стать многодетной матерью.
Телеведущая призналась, что хочет родить как можно больше детей – но для начала
хорошо бы девочку.
Регина Тодоренко готовится стать многодетной матерью.
Телеведущая призналась, что хочет родить как можно больше детей – но для начала
хорошо бы девочку.
была не против родить еще раз, как только
выписалась из роддома. Сын Михаил теперь уже подрос и делится с телеведущей энергией
для ее нелегкой работы. А его мама с папой задумались о том, чтобы родить
Майклу сестричку.
"Да, мы уже хотим девочку! Я, когда вышла из роддома,
сразу сказала, что, в принципе, не против родить еще раз. Просто сам процесс
такой долгий! Сначала вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь… Во
многом себя приходится ограничивать: в еде, в путешествиях. Но все равно
хочется детей. Много!", – призналась телезвезда.
тщательно готовилась к появлению первенца. Телеведущая
прочитала много литературы по воспитанию детей и даже заказала доставку еды на
месяц. Она заранее записала выпуски своего шоу и договорилась со своей мамой,
что та поможет с ребенком. После родов звезда быстро пришла в форму и вернулась
к работе. Теперь она готова забеременеть еще раз.
В то же время, Регина Тодоренко не советует будущим мамам
повторять ее подвиги. Лучше побыть как можно дольше в декрете. По мнению телеведущей, надо остановиться хотя
бы месяца на 3, а за это время прислушаться к себе и своему чаду.
Сама телезвезда не хочет отказываться от работы – утверждает, что любимое дело заряжает ее энергией. Телеведущая
черпает здесь положительные эмоции, которыми потом делится с сыном – а тот, в
свою очередь, подзаряжает Тодоренко энергией, пишет