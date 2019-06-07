Резидент телестройки в последнее время ведет себя странно. Участник шоу Дом-2 Антон Сорока набросился на новенького участника.

Резидент телестройки впоследнее время ведет себя странно. Участник шоу "Дом-2" Антон Сорока набросилсяна новенького участника.В Сети опубликован анонсочередного выпуска реалити. В кадре Артем Сорока, который сейчас находится наСейшельских островах, идет вдоль бассейна к новенькому участнику. Звезда шоу "Дом-2"явно провоцирует другого резидента телестройки.Судя по всему, Артема оченьинтересует девушка новенького участника, и он не придумал ничего лучше, чемпроявить агрессию к сопернику. Сорока не мог сдержать эмоций, его буквально трясло от злости.Такое поведение звездыпоклонники посчитали недостойным. Интернет-обыватели призывают выкинуть его изпроекта."Сорока провокатор!!! Гнатьего!!! Психически неуравновешенный!!! (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уберитешерстяного сороку он уже с ума сходит,не кто ему бедолаге не дает😂😂", "Вотчестно не могу понять,за какие такие заслуги Сороку держат на проекте🤷🏻♀по мнетак ему уже давно пора домой картошку полоть", – писали фанаты .