Резидент телестройки в
последнее время ведет себя странно. Участник шоу Дом-2 Антон Сорока набросился
на новенького участника.
Резидент телестройки в
последнее время ведет себя странно. Участник шоу "Дом-2" Антон Сорока набросился
на новенького участника.
В Сети опубликован анонс
очередного выпуска реалити. В кадре Артем Сорока, который сейчас находится на
Сейшельских островах, идет вдоль бассейна к новенькому участнику. Звезда шоу "Дом-2"
явно провоцирует другого резидента телестройки.
Судя по всему, Артема очень
интересует девушка новенького участника, и он не придумал ничего лучше, чем
проявить агрессию к сопернику. Сорока не мог сдержать эмоций, его буквально трясло от злости.
Такое поведение звезды
поклонники посчитали недостойным. Интернет-обыватели призывают выкинуть его из
проекта.
"Сорока провокатор!!! Гнать
его!!! Психически неуравновешенный!!! (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уберите
шерстяного сороку он уже с ума сходит,не кто ему бедолаге не дает😂😂", "Вот
честно не могу понять,за какие такие заслуги Сороку держат на проекте🤷🏻♀по мне
так ему уже давно пора домой картошку полоть", – писали фанаты .