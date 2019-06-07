Новая жертва доктора Франкенштейна из Краснодара обратилась с заявлением в Следственный комитет России. Во время операции в теле пациентки забыли резиновую трубку длиной в 15 сантиметров. Пришлось сделать повторную операцию уже в Москве. Хирург, делавшая первую операцию, человек уже известный.

Новая жертва доктора Франкенштейна из Краснодара обратилась с заявлением в Следственный комитет России. Во время операции в теле пациентки забыли резиновую трубку длиной в 15 сантиметров. Пришлось сделать повторную операцию уже в Москве. Хирург, делавшая первую операцию, человек уже известный.Александра привыкает к новым ощущениям — после серии операций они уже совсем другие. Захотев улучшить фигуру и лицо, она получила целый букет осложнений, а причиной одного из них и вовсе стал просто забытый в теле после операции дренаж."Он стоял как выпускник для дренирования раны, чтоб жидкость отходила. А он туда проник вглубь. Видимо, протолкнулся как-то при моих перемещениях тела. Слава Богу, что он не беспокоил, у меня сепсис мог развиться, я могла бы просто умереть, и никто не знал бы от чего умерла", — рассказала Александра Асиреева, потерпевшая.Вот эти жуткие кадры. Хирурги извлекают забытую в брюшной полости окантовку резиновой перчатки."Этот дренаж простоял у нее около трех лет. Он был поставлен ей после липосакции. Пациентке просто повезло", — пояснила Елена Чиринова, пластический хирург.Яркий пример в Краснодаре. Вот та самая забывающая в клиентах посторонние предметы специалистка — сейчас она под стражей, задержана по заявлению лишь одной своей пациентки, хотя пострадавших — десятки. Все дипломы так называемого врача с громким именем Алена Верди оказались подделкой."Я хочу справедливости, чтобы суд ее наказал. Нас много, мы будем помогать следствию", — говорит женщина.Арестованная доктор-самоучка из Краснодара обучение проходила лишь в Instagram. Знакомьтесь. Название громкое — Емельян Брауде, хирург-блогер, или блогер-хирург. То, что медицинского образования нет, и не скрывает, но деньги за вступление в закрытые группы принимает исправно. Там он учит буквально резать людей. Свою интернет-аудиторию презирает открыто, как и тех, кто ложится к нему под нож. Ведь никто никого не принуждает и все добровольно.Всю изнанку теневого рынка пластической хирургии Брауде чуть ли не бахвалясь раскрыл коллеге-блогеру Ангелине. Девушка записала двухчасовое интервью с мошенником и собирается его опубликовать целиком, чтобы разоблачить мошенника. Но даже это Брауде нисколько не смущает."Мы зарабатываем на продажах для официальных компаний-дистрибьютеров, придумываем "серый" канал сбыта для тех косметологов, которым они не могут продать, потому что у них нет лицензии. — Вот вы сказали о том, что будете рёбра даже людям делать… — Это пока секрет"."Он сам признает, что мошенник. Он сам называет своих клиентов дурачками. Он сам говорит, что люди, которые у него учатся, они тоже особо мозгов не имеют и если человек идет на операцию в подвал к нему, то человек сам виноват, он тут не при чем. Мы с ним посчитали, что он порезал 14000 человек минимум. Потому что 7000 человек на обучении и у каждого 1-3 клиента на которых он обучается", — рассказала Ангелина Дубровская, блогер.Новый виток на рынке лже-косметологии предусматривает уже браваду отсутствием какого-либо образования, кроме интернетного. Все основывается на зашкаливающем спросе на услуги без каких-либо гарантий. Остается только удивляться — как много находится тех, кто готов отдать все свои прелести физически в руки неучей-мясников из всевозможных подворотен."Я считаю, что это какой-то клуб садомазохистов", — констатирует Елена Чиринова.