Известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующими
снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент продюсер Бари Алибасов репетировал
свои похороны.
Известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующими
снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент продюсер Бари Алибасов репетировал
свои похороны.
В личном Instagram Жорин опубликовал несколько кадров с
фальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад Бари Алибасов позвал
всех знакомых на поминки в крематорий.
Сам он лег в гроб и заставил гостей произносить траурные речи
и оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написал
завещание.
Сергей Жорин отметил, что жизнь Бари Алибасова "разделилась на две части. До крота и после!"
Юрист уверен, что музыкальный продюсер переживет всех недоброжелателей.
"Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании
пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот
уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров Бари. С днем
рождения. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя
грустно", – написал Сергей Жорин под снимками.
Напомним, ранее адвокат заявил, что входит в число
наследников Бари Алибасова. О том, что именно полагается Жорину в случае смерти
продюсера – неизвестно.
Напомним, был госпитализирован В одну из московских
больниц. Продюсер случайно выпил средство для промывки труб. Близкие знаменитости
сообщали, что он случайно хлебнул прямо из бутыли и отравился. Шоумен получил
сильные ожоги внутренних органов. Медики погрузили медикаментозный
сон.