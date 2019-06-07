Известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующими снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент продюсер Бари Алибасов репетировал свои похороны.

Известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующимиснимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент продюсер Бари Алибасов репетировалсвои похороны.В личном Instagram Жорин опубликовал несколько кадров сфальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад Бари Алибасов позвалвсех знакомых на поминки в крематорий.Сам он лег в гроб и заставил гостей произносить траурные речии оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написалзавещание.Сергей Жорин отметил, что жизнь Бари Алибасова "разделилась на две части. До крота и после!"Юрист уверен, что музыкальный продюсер переживет всех недоброжелателей."Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещаниипытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Котуже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров Бари. С днемрождения. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с кротами. Без тебягрустно", – написал Сергей Жорин под снимками.Напомним, ранее адвокат заявил, что входит в числонаследников Бари Алибасова. О том, что именно полагается Жорину в случае смертипродюсера – неизвестно.Напомним, был госпитализирован В одну из московскихбольниц. Продюсер случайно выпил средство для промывки труб. Близкие знаменитостисообщали, что он случайно хлебнул прямо из бутыли и отравился. Шоумен получилсильные ожоги внутренних органов. Медики погрузили медикаментозныйсон.