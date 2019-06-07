07.06.2019

2019-06-07 18:00:42

Официфльная информация

В ГУ МВД России по г. Москве назначено проведение служебной проверки по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве некачественной информации для опубликования на Официальном сайте столичного главка.