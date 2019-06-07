Бывшую жену Валерия Меладзе распекли за откровения об артисте. Изложенная ей Борису Корчевникову версия событий не выдерживает критики.

Бывшую жену Валерия Меладзе распекли за откровения обартисте. Изложенная ей Борису Корчевникову версия событий не выдерживаеткритики.Бывшая жена Меладзе не могла не знать, что певец ейизменяет. У Валерия Меладзе была не очередная интрижка, а многолетняя связь, откоторой родился ребенок. Так что причитания экс-супруги артиста выглядятстранно."Обманутая жена жалится нам, что ничего не знала, невидели и не подозревала 15 лет: "Когда у нее родился ребенок, я не знала,что ребенок от Валеры, я ее поздравила еще". Серьезно? Такое может быть?Твой муж гуляет, а ты не знаешь? В общем, не стану цитировать все слезы и соплибывшей жены Меладзе, но мне она более омерзительна, чем сам Валерий", -пишет популярный блогер Лена Миро.Миро напоминает, что Валерий Меладзе долгие годы жил на двесемьи. "Продюсировал ВИА Гру, совокуплял солистку группы Джанабаеву. Делозашло настолько далеко, что Альбина залетела и родила ребенка", – отмечаетблогер. Миро добавляет: как ни странно, это не стало поводом для развода.По словам блогера, если жена не замечает, как у нее подносом завелась соперница – значит, она просто не хочет этого видеть. То есть,ей так удобно и все ее устраивает."Таких женщин – не уважаю. Их не за что даже жалеть.Они, как пиявки, присосались к мужу и потеряли всякое самоуважение. А тех, ктоне уважает себя, и другим не должно быть жалко", – как обычно резкозамечает Миро.Бывшая жена Меладзе откровенно пообщалась с Борисом Корчевниковым. Ирина Меладзе появилась в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".По словам Ирины, новость о том, что ее муж живет двойной жизнью, стала для нее настоящим шоком. Она чувствовала, что ее супруг отдаляется, однако списывала его странное поведение на проблемы с работой.