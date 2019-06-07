Бывшую жену Валерия Меладзе распекли за откровения об
артисте. Изложенная ей Борису Корчевникову версия событий не выдерживает
критики.
Бывшую жену Валерия Меладзе распекли за откровения об
артисте. Изложенная ей Борису Корчевникову версия событий не выдерживает
критики.
Бывшая жена Меладзе не могла не знать, что певец ей
изменяет. У Валерия Меладзе была не очередная интрижка, а многолетняя связь, от
которой родился ребенок. Так что причитания экс-супруги артиста выглядят
странно.
"Обманутая жена жалится нам, что ничего не знала, не
видели и не подозревала 15 лет: "Когда у нее родился ребенок, я не знала,
что ребенок от Валеры, я ее поздравила еще". Серьезно? Такое может быть?
Твой муж гуляет, а ты не знаешь? В общем, не стану цитировать все слезы и сопли
бывшей жены Меладзе, но мне она более омерзительна, чем сам Валерий", -
пишет популярный блогер Лена Миро.
Миро напоминает, что Валерий Меладзе долгие годы жил на две
семьи. "Продюсировал ВИА Гру, совокуплял солистку группы Джанабаеву. Дело
зашло настолько далеко, что Альбина залетела и родила ребенка", – отмечает
блогер. Миро добавляет: как ни странно, это не стало поводом для развода.
По словам блогера, если жена не замечает, как у нее под
носом завелась соперница – значит, она просто не хочет этого видеть. То есть,
ей так удобно и все ее устраивает.
"Таких женщин – не уважаю. Их не за что даже жалеть.
Они, как пиявки, присосались к мужу и потеряли всякое самоуважение. А тех, кто
не уважает себя, и другим не должно быть жалко", – как обычно резко
замечает Миро.
Бывшая жена Меладзе откровенно пообщалась с Борисом Корчевниковым. Ирина Меладзе появилась в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".По словам Ирины, новость о том, что ее муж живет двойной жизнью, стала для нее настоящим шоком. Она чувствовала, что ее супруг отдаляется, однако списывала его странное поведение на проблемы с работой.