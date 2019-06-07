Женщины сообщили, что пенсионерке необходимо написать заявление об отказе от путевки в санаторий, чтобы получить денежную компенсацию...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали 31-летнюю и 21-летнюю приезжих женщин по подозрению в краже денежных средств у пенсионерки.В ОМВД России по району Гольяново с заявлением обратилась 89-летняя женщина. По словам заявительницы, к ней в квартиру, расположенную на Байкальской улице, пришли две незнакомки, которые представились соцработниками. Женщины сообщили, что ей необходимо написать заявление об отказе от путевки в санаторий, чтобы получить денежную компенсацию. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств в размере 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых возле станции метро «Бабушкинская». Ими оказались безработные приезжие женщины.Как установлено, злоумышленницы, находясь в квартире пенсионерки, воспользовались ее невнимательностью и похитили денежные средства.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73