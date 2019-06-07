Фемида поставила точку в затянувшемся споре звезды сериала Кадетство и его экс-возлюбленной – гримера Светланы Белогуровой. Несколько месяцев назад девушка заявила, что 30-летний Александр Головин является отцом ее ребенка.

Фемида поставила точку в затянувшемся споре звезды сериала "Кадетство"и его экс-возлюбленной – гримера Светланы Белогуровой. Несколько месяцев назаддевушка заявила, что 30-летний Александр Головин является отцом ее ребенка.Щелковский городской суд Москвы разобрался в этом непростомделе. Суд определил родство Александра Головина и его предполагаемой дочериОливии.Тест-ДНК дал положительный результат – артист являетсябиологическим отцом малышки. Теперь звезда "Кадетства" будет выплачиватьалименты на содержание годовалого отпрыска. Также Головину предстоитпознакомится с дочерью – ранее артист ребенка не признавал. Об этом сообщает .Напомним, несколько месяцев назад в студию "Пусть говорят"приехала Светлана Белогурова. Женщина рассказала, чтопосле непродолжительного романа с актером у нееродилась дочь.Молодые люди познакомились вовремя съемок фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Головиниграл там одну из главных ролей, а Белогурова работала гримером. Между нимисразу вспыхнула страсть, однако, когда Светлана сообщила о беременности, Александррезко прекратил общение.Экс-возлюбленная актераобратилась за помощью к адвокату Екатерине Гордон. После Светлана Белогурова подалав суд на .