Фемида поставила точку в затянувшемся споре звезды сериала Кадетство
и его экс-возлюбленной – гримера Светланы Белогуровой. Несколько месяцев назад
девушка заявила, что 30-летний Александр Головин является отцом ее ребенка.
Фемида поставила точку в затянувшемся споре звезды сериала "Кадетство"
и его экс-возлюбленной – гримера Светланы Белогуровой. Несколько месяцев назад
девушка заявила, что 30-летний Александр Головин является отцом ее ребенка.
Щелковский городской суд Москвы разобрался в этом непростом
деле. Суд определил родство Александра Головина и его предполагаемой дочери
Оливии.
Тест-ДНК дал положительный результат – артист является
биологическим отцом малышки. Теперь звезда "Кадетства" будет выплачивать
алименты на содержание годовалого отпрыска. Также Головину предстоит
познакомится с дочерью – ранее артист ребенка не признавал. Об этом сообщает .
Напомним, несколько месяцев назад в студию "Пусть говорят"
приехала Светлана Белогурова. Женщина рассказала, что
после непродолжительного романа с актером у нее
родилась дочь.
Молодые люди познакомились во
время съемок фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Головин
играл там одну из главных ролей, а Белогурова работала гримером. Между ними
сразу вспыхнула страсть, однако, когда Светлана сообщила о беременности, Александр
резко прекратил общение.
Экс-возлюбленная актера
обратилась за помощью к адвокату Екатерине Гордон. После Светлана Белогурова подала
в суд на .