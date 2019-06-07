Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, решил отказаться от еды на месяц. Ранее сообщалось, что он в течение шести дней не принимал никакой пищи, только пил воду.

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, решил отказаться от еды на месяц. Ранее сообщалось, что он в течение шести дней не принимал никакой пищи, только пил воду. По словам Дурова, он чувствует себя отлично. В голодовке программист видит способ добиться ясности мышления и продуктивности.Также ограничение в еде способствует самодисциплине и укреплению силы воли, считает Дуров. Он рассказал, что за последние 15 лет отказался от алкоголя, мяса, кофеина, таблеток и фаст-фуда, и при этом его здоровье оставалось хорошим. Год назад, как пишут РИА Новости, создатель мессенджера перестал есть продукты с глютеном, молочные продукты, фруктозу и яйца. А в мае Дуров перешел лишь на рыбу и морепродукты. Попытку полного голодания он называет "кое-чем более радикальным". При этом Дуров признает, что может потерять мышечную массу, однако надеется, что к нему придут новые идеи для мессенджера.