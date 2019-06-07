Ситуация, в которой требуется сделать выбор между пластиковыми и деревянными окнами, возникает во время ремонта, проектирования помещения

Ситуация, в которой требуется сделать выбор между пластиковыми и деревянными окнами, возникает во время ремонта, проектирования помещения. Чтобы принять правильное решение, стоит прислушаться к мнению специалистов. В этом случае удастся выяснить, каковы преимущества каждого из видов окон, и на каких моделях лучше остановиться.

Пластиковые окна

Окна из ПВХ обладают следующими качествами:



Долговечностью. Цвет, форма и размеры изделий сохраняются в течение всего срока, установленного производителем. Это обеспечивается присутствием в составе пластика специальных пластификаторов и добавок.

Герметичностью. ПВХ окна не пропускают в помещение воду, пыль, воздух, защищают от шума.

Энергоэффективностью. Качественные конструкции из пластика отлично сохраняют тепло внутри зданий.

Простотой в уходе. Для поддержания нормального состояния окон достаточно их периодического мытья, своевременной чистки и смазывания фурнитуры.



ПВХ окна могут устанавливаться в различных объектах – жилых, коммерческих, муниципальных, производственных. Пластиковые конструкции отличаются универсальностью, что позволяет использовать их при любом дизайне интерьера.

Деревянные окна

Для деревянных изделий также характерны герметичность, долговечность и функциональность. Такие модели обладают респектабельным внешним видом и разнообразием декора, однако в то же время достаточно уязвимы. Владельцам деревянных окон необходимо быть готовыми к периодическому нанесению пропиток против грибка и плесени, замедляющих процессы порчи древесины. Чтобы поддерживать привлекательность декоративного покрытия, блекнущего с годами, потребуется устанавливать на наружной стороне створок и рам защитные алюминиевые накладки.

Высококачественная древесина, способная без проблем служить в течение нескольких лет, имеет немалую стоимость. Если же устанавливать окна из дешевого материала, стоит помнить о том, что вскоре потребуется их замена.

Итог: что лучше

Чтобы понять, какие окна лучше выбрать, потребуется рассмотреть особенности ухода за ними. Факторы внешней среды неизбежно начнут разрушать древесину и лакокрасочное покрытие. В связи с этим при установке деревянных окон рано или поздно потребуется проведение реставрационных работ. Такие услуги отличаются немалой стоимостью и сложностью. Особенно затруднительно будет произвести их на верхних этажах, даже с привлечением опытных мастеров.

Пластиковые окна более устойчивы к природному воздействию, неблагополучной экологической обстановке, свойственной мегаполисам. Именно поэтому эти конструкции станут оптимальным вариантом для установки в городских квартирах и других помещениях.

Рассматривая степень безопасности деревянных и пластиковых моделей, необходимо учесть следующее:



с целью защиты от насекомых, плесени, гниения, воздействия влаги и УФ-лучей при производстве окон древесина обрабатывается достаточно агрессивными химическими составами, не всегда безопасными для организма человека;



поливинилхлорид, из которого изготавливаются пластиковые окна, является веществом химически нейтральным, разрешенным для использования даже в пищевой промышленности.



Подводя итоги, можно уверенно говорить о том, что ПВХ окна обладают несомненными преимуществами перед деревянными конструкциями. Они не наносят вреда здоровью, практичны, доступны по стоимости и имеют современный дизайн. Благодаря высокой экологичности устанавливать пластиковые окна рекомендовано не только в жилых домах, но и в детских и лечебных учреждениях.

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