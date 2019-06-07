Там же мужчина хранил крупную партию героина

Там же мужчина хранил крупную партию героинаВо Владимирской области ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов. Стволы изготавливали на продажу. Там же хозяин мастерской хранил .У самого ранее судимого мужчины, а также его клиентов нашли 6 единиц различного вооружения, боеприпасы, а также различные комплектующие для изготовления оружия. В отношении злоумышленника .Судогодский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.