Там же мужчина хранил крупную партию героина
Там же мужчина хранил крупную партию героина
Во Владимирской области ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов. Стволы изготавливали на продажу. Там же хозяин мастерской хранил .
У самого ранее судимого мужчины, а также его клиентов нашли 6 единиц различного вооружения, боеприпасы, а также различные комплектующие для изготовления оружия. В отношении злоумышленника .
Судогодский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.