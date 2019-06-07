Цель комплексного мероприятия - применение профилактических мер воздействия, в том числе предусмотренных административным и уголовным законодательством...

В целях активизации работы по выявлению преступлений превентивной направленности, а также пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на бытовой почве, в столице с 27 мая по 05 июня 2019 года было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Превентив».Цель комплексного мероприятия - применение профилактических мер воздействия, в том числе предусмотренных административным и уголовным законодательством Российской Федерации, с участием территориальных органов внутренних дел и заинтересованных субъектов профилактики, в отношении лиц допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.За период проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции было выявлено 123 превентивных составов преступлений.Кроме того, в ходе операции «Превентив» выявлено и поставлено на учет 784 гражданина допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также правонарушения, посягающие на общественный порядок. По итогам проведенной профилактической работы к административной ответственности по статье 6.1.1. КоАП РФ привлечено 227 граждан.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве