Установлено, что злоумышленница работала помощницей по хозяйству у потерпевшей и в течение нескольких месяцев похищала денежные средства из квартиры...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 43-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 29-летняя москвичка. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу денежных средств из квартиры. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска на улице Главмосстроя задержали подозреваемую. Установлено, что злоумышленница, работавшая помощницей по хозяйству у заявительницы, в течение нескольких месяцев тайно похищала денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93