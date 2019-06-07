За непривлечение к административной ответственности гражданин настойчиво предлагал сотруднику ГИБДД денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей...

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 29-летнего водителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции за непривлечение его к административной ответственности.Инспекторы дорожно-патрульной службы 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве для проверки документов на Шибровской улице остановили автомобиль марки «Щевроле Круз».В ходе общения сотрудники полиции обратили внимание на то, что водитель транспортного средства заметно нервничал. Мужчина на вопросы отвечал неохотно, пытался избежать общения. Инспекторы ДПС предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако последний отказался.За непривлечение к административной ответственности гражданин настойчиво предлагал сотруднику ГИБДД денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Водителю неоднократно было разъяснено о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако он проигнорировал предупреждение и положил указанную сумму в нишу передней панели автомобиля.Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа.ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81