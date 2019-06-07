Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон. Об этом сообщил сын музыкального продюсера. Состояние пострадавшего оценивают как стабильно тяжелое, об операции речь пока не идет. 4 июня Алибасов попал в реанимацию института Склифосовского после того, как случайно выпил химикаты.

Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон. Об этом сообщил сын музыкального продюсера. Состояние пострадавшего оценивают как стабильно тяжелое, об операции речь пока не идет. 4 июня Алибасов попал в реанимацию института Склифосовского после того, как случайно выпил химикаты.Третий день в реанимации. Все комментарии медиков "Склифа" — исключительно родственникам, а те в свою очередь к прессе не выходят. Поэтому информация о состоянии Бари Алибасова разнится от критически негативной до позитивно обнадеживающей."Сказали, что состояние тяжелое, но стабильное. Наверное, это хорошо. И, наверное, надо дать врачам время, чтобы они поработали, привели его в порядок, привели его в то чувство, в котором мы знаем его", — говорит бывший солист группы "На-На" Владимир Лёвкин.На территории больницы — десятки камер и журналистов, друзей и коллег артиста. Еще больше почитателей творчества "На-На", ведь 6 июня — день рождения Алибасова.Пройти через двери отделения токсикологии института имени Склифосовского, чтобы поздравить Бари Алибасова с его 72-летием не удалось ни толпе поклонников, дежуривших на территории больницы с самого утра, ни даже участникам культовой группы "На-На". Сейчас известный продюсер находится в состоянии медикаментозного сна, к нему никого не пускают, кроме трех человек из специального списка. В него входят его супруга, сын и личный помощник.Тысячи приветов со всей страны за невозможностью попасть лично к адресату летят группе "На-На". Все просят передать слова поддержки и желают в первую очередь здоровья. Сами же "нанайцы" в полном составе своего наставника поздравляют прямо под окнами больницы. На то, что услышат, не надеются, но говорят: придет в себя — увидит в новостях.До погружения в медикаментозный сон Алибасов был в сознании и даже разговаривал, правда, с трудом. Ведь ожог коснулся не только желудка, но также гортани и пищевода. Семейный врач артиста, приехавшая его проведать, уверяет — ни о коме, ни о возможной операции речи не идет. Течение болезни благоприятное. Стали известны и подробности самого отравления – артист чинил душевую кабину и захотел пить."Он налил в стакан холодный чай и стал чинить душевую кабину. Вылил, отмерил "Крот". А это же 60 процентов едкого натрия. Он вылил туда холодный чай. А "Крот" — такая же прозрачная жидкость коричневого цвета. Он подумал, что вылил "Крот" в душевую кабину, и глотнул этого вещества", — рассказывает личный врач Бари Алибасова Марият Мухина.Роковая случайность — не больше. Немало шума наделало и измененное накануне завещание артиста. Большую часть недвижимости Бари Каримович завещал сыну, ценные бумаги, активы и загородный дом — супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной, права на музыку, бренд и торговую марку "На-На" — артистам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Не забыл и про любимого питомца кота Чучу."Также в завещании (точнее, не в завещании, а просто в желании) фигурирует любимый кот Бари Алибасова. Его зовут Чуча, это канадский сфинкс. Бари Каримович попросил своего помощника, который первый узнал о трагедии и вызвал скорую, чтобы он следил сейчас за ним, заботился, кормил", — комментирует пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин.Впрочем, это лишь предосторожности. Умирать, как говорят "нанайцы" Алибасов не планирует. Подобные ситуации в его жизни уже были, и это даже не второй день рождения, а как минимум четвертый. Еще накануне, со слов бойз-бенда, артист хотел выписаться из больницы, чтобы вернуться к работе, но близкие отговорили. На лечении Алибасов пробудет минимум 21 день, примерно такой срок занимает восстановление слизистой, обожженной сильным химикатом.