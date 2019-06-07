Личная жизнь звезд пестрит скандальными историями и неожиданными выходками. О самых громких из них читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 июня 2019 года.

Личная жизнь звезд пестрит скандальными историями и неожиданными выходками. О самых громких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 июня 2019 года.Известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующими снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент Бари Алибасов репетировал свои похороны.В Instagram Сергей Жорин опубликовал несколько кадров с фальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад Бари Алибасов позвал всех знакомых на поминки в крематорий. Продюсер лег в гроб и заставил гостей произносить траурные речи и оплакивать якобы покойного. После он нанял душеприказчика и написал завещание.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 июня 2019 года, читайте в и специальных .