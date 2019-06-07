А представители региона подарят гостям владимирскую вишню

А представители региона подарят гостям владимирскую вишнюНа Петербургском международном экономическом форум Владимир Сипягин встретился с Послом Японии в России Кодзуки Тоёхиса. Губернатор заметил, что положительный опыт сотрудничества между нашим регионом и Японией уже есть и его нужно развивать.На стенде Владимирской области господин Тоёхиса попробовал владимирские продукты, а также совершил виртуальную экскурсию по городу-музею Суздалю.«Мы всегда готовы принять гостей из Японии, будем с нетерпением ждать вас во Владимирской», – обратился к послу Владимир Сипягин.Господин Тоёхиса рассказал, что уже неоднократно бывал во Владимирской области, где побывал во Владимире и Суздале. Посол пообещал в скором времени вновь посетить наш регион.«Суздаль меняется в лучшую сторону, успешно развивается, особенно в сфере туризма. Мы работаем с туристическими компаниями, чтобы японские туристы имели возможность группами посещать города «Золотого кольца». Мы видим в этом огромный потенциал», – сказал Кодзуки Тоёхиса.Владимир Сипягин предложил на следующей встрече обменяться символами:«Мы вам подарим нашу владимирскую вишню, а вы нам – прекрасную японскую сакуру. Это будет знаком закрепления наших партнёрских связей».Посол Японии с радостью принял предложение.