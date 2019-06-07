Юлия Меньшова выложила на своей странице в Instagram новое фото. Ведущая кардинально сменила образ.
Юлия Меньшова выложила на своей странице в Instagram новое фото. Ведущая кардинально сменила образ.
На днях теледива побывала у стилиста. В своей социальной сети она поделилась полученным результатом.
Мастер Слава Гордеев значительно убрал длину Меньшовой. "Ну, погнали! Снова волосы растить!" – подписала снимок звезда.
Поклонникам пришелся по душе обновленный имидж Юлии. "Красотища какая, упасть не встать!", "Хороша! Свежа, по-летнему легка!", "В вашем случае не стрижка вас украшает, а вы ее", – делали искренние комплименты фанаты.
Многие отметили некую схожесть Юлии с родительницей. "С этой стрижкой так на маму похожи", – отметила подписчица.
"Просто копия Алентова", – высказалась активная пользователь сети.
Помимо внешности, люди аудитория говорила теплые слова о творческой карьере телеведущей. "Скучаю, не видя вас в программах, на мой вкус, потеряна изюминка!
Смотреть без ваших потрясающих рассказов неинтересно!
", – сетовала обожательница.
Отметим, Юлия вскоре представит зрителям проект в формате ток-шоу под названием "Камера. Мотор. Страна". Он будет посвящен самым любимым советским фильмам.