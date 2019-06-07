В Уичито (штат Канзас) началось заседание суда, на котором будет вынесен приговор 38-летней гражданке России Богдане Осиповой. Она признана виновной в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США в Россию.

В Уичито (штат Канзас) началось заседание суда, на котором будет вынесен приговор 38-летней гражданке России Богдане Осиповой. Она признана виновной в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США в Россию.На заседании будет присутствовать сотрудник российского консульства. Осипова может выступить с последним словом. В ходе заседания будут дебаты между стороной защиты и обвинения, сообщает ТАСС.В мае федеральный окружной судья американского города Уичито отложил до 6 июня вынесение окончательного приговора россиянке Богдане Осиповой.