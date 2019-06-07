Спасатели смогли локализовать крупный пожар, вспыхнувший в ночь на пятницу, 7 июня, на Китайском вещевом рынке в Тбилиси.

Спасатели смогли локализовать крупный пожар, вспыхнувший в ночь на пятницу, 7 июня, на "Китайском вещевом рынке" в Тбилиси. Об этом СМИ сообщил начальник ГУ по Тбилиси Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Отар Кереселидзе.По предварительной информации, сгорело порядка 1 тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали две спасательные группы, на месте были мобилизованы 17 автоцистерн. В результате ЧП никто не пострадал, передает ТАСС.Как рассказывают очевидцы, пожар вспыхнул в одном из обувных магазинов рынка. Охранники пытались потушить его самостоятельно, но им это не удалось.В настоящее время пожарные по-прежнему остаются на месте ЧП. Наблюдается небольшое задымление, но очагов возгорания больше нет.