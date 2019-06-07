Экс-супруга легендарного актера Армена Джигарханяна попыталась оспорить некоторые стереотипы, которые сложились на ее счет. Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что молодые жены не обязаны терпеть старых мужей.

Экс-супруга легендарного актера Армена Джигарханянапопыталась оспорить некоторые стереотипы, которые сложились на ее счет. ВиталинаЦымбалюк-Романовская заявила, что молодые жены не обязаны терпеть старых мужей.Пианистка разозлилась, когда в очередном ток-шоу еевыставили, по ее мнению, тем кем она не является. Виталина Цымбалюк-Романоскаярешила раз и навсегда расставить все точки над i, развеяв все домыслы.По словам Виталины, молодые женщины не должны ухаживать запожилыми мужьями, если те перестают их ценить. После она отметила, что называтьее провинциалкой – неправильно. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что родиласьв Киеве.Также пианистка написала, что известным и влиятельныммужчинам подло решать имущественные вопросы через органы власти и ток-шоу. Ихоть Виталина Цымбалюк-Романовская имен не называла, ясно, чтоона имеет ввиду бывшего избранника Армена Джигарханяна. Она вылила на экс-возлюбленного ушат грязи."Неужели, мужчины, вы так беспомощны, что не можете самисформулировать свои претензии или пожелания сами? Вы сильны только "втелевизоре"? Вы сильны только тем, что ваши имена знают какие-то дяди, и наэтом основании вы, вместо благодарности, будете самоутверждаться тем, чтозапугивать женщин, которых сами себе выбрали?" – написала в Facebook.Она добавила, что поведение экс-супруга стало "позорнымфиналом в его биографии". Пианистка отметила также, что Армен Джигарханянпытается самоутвердиться за ее счет."Когда вы, дорогие наши мужчины, публичные и состоятельные,поймете, что подходит возраст, когда вам сложно оставаться одним, а вы – такиевеликие и драгоценные, а достойных женщин, в вашем представлении, рядом нет -ищите себе невест и жен в семьях академиков, профессоров и докторов наук из техстолиц, которые вам "подойдут". Не просите нас больше отдать вам лучшие годыради последующих бесконечных судебных разбирательств и ваших "передумок" свашими друзьями и другими мнимыми наследниками", – высказалась .