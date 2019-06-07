Историю с дерзкими нападками юриста так называемого фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на беременную Маргариту Симоньян в офисе Эха Москвы осудил бизнесмен Евгений Пригожин. Пресс-служба компании Конкорд выпустила соответствующий пресс-релиз.

Историю с дерзкими нападками юриста так называемого фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на беременную Маргариту Симоньян в офисе "Эха Москвы" осудил бизнесмен Евгений Пригожин. Пресс-служба компании "Конкорд" выпустила соответствующий пресс-релиз.В говорится о недопустимости подобного поведения. Бизнесмен также дал совет всем "либерастам, журналистам и активистам из демшизоидной тусовки проявлять агрессию в отношении него, а не женщин в положении". В конце пресс-релиза оставлен конкретный адрес: набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7.Вчера около редакции "Эха Москвы", куда пришел главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, находилась активистка ФБК Любовь Соболь. Она около получаса дожидалась журналистку, чтобы грубо задать вопрос о градоначальнике Москвы Сергее Собянине.Инцидент закончился ухудшением самочувствия Симоньян, после чего отправили ее в больницу. Врачи сообщили ей об угрозе выкидыша, сейчас они наблюдают за состоянием главреда RT.Наблюдатели отмечают, что после того, как 5 июня соратница скандального блогера Алексея навального зарегистрировалась кандидатом в Мосгордуму и начала собирать подписи, чтобы пройти муниципальный фильтр, она ищет любые способы привлечь внимание к своей персоне, чтобы набрать политических очков.