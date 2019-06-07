Сергей Лазарев не выступит на церемонии вручения премии Муз
ТВ. Артист и организаторы приложили все усилия, но не смогли повторить номер, с
которым певец выступил на Евровидении.
Сергей Лазарев не выступит на церемонии вручения премии Муз
ТВ. Артист и организаторы приложили все усилия, но не смогли повторить номер, с
которым певец выступил на "Евровидении".
наблюдает за премией "Муз-ТВ" со
стороны. Поставить на сцене дворца спорта "Мегаспорт" номер с
минувшего "Евровидения" так и не удалось.
"Очень технически сложный номер, который, к сожалению,
не смогли воспроизвести", – рассказал журналистам сам .
Звезды шоу-бизнеса сегодня собрались на арене "Мегаспорт",
чтобы узнать имена победителей премии "Муз-ТВ". Организаторы пообещали
поразить масштабностью церемонии. Они
заверяют, что на этой арене много дополнительных возможностей.
"Сцена будет рассыпаться на части, превращаться в воду,
она будет у нас гореть. У нас будут номера, где к нам прямо на площадку в "Мегаспорт"
будет приземляться самолет на сцену, из которого будут выходить артисты. Вот Мадонна
выступала недавно, у нее многих было таких фишек. У нас будет круче!", -
цитирует издание Super гендиректора МУЗ-ТВ Армана Давлетярова.
Хоть и без , церемония обещает быть грандиозной. Первыми вышли на
красную дорожку премии "Муз-ТВ" ведущие. Гостей приветствовали Лера
Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил Галустян и Ксения Собчак. передает .