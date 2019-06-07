Певец и композитор Игорь Корнелюк стал гостем Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека артист рассказал, как побывал в гостях у Аллы Пугачевой.

Певец и композитор Игорь Корнелюк стал гостем Бориса Корчевникова.В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" артист рассказал, как побывалв гостях у Аллы Пугачевой.Игорь Корнелюк поведал, что Примадонна обратила на неговнимание в 1988 году. Тогда еще молодой композитор и вокалист начал сольнуюкарьеру и успешно выступил в программе "Музыкальный ринг".По словам артиста, Алла Пугачева сама позвала его в гости.Он планировал заехать к Примадонне всего на час, однако их встречазатянулась. Более того, певец вытащил хозяйку прямо из постели."Приехал к ней домой в девять утра. До меня почему-то тогдане дошло, что в такое время все нормальные артисты еще спят. Пугачева вышла комне и сказала: "Ну проходи раз пришел" – рассказал Корнелюк ведущему ток-шоу .Композитор признался, что задержался в гостях на сутки. Все это время хозяйка его развлекала. Пугачева и Корнелюк целый день сидели за инструментом, а ночью Примадоннапотащила музыканта к друзьям. Скорее всего Алла Борисовна таким образомприглядывалась к Корнелюку, проверяла его, пыталась понять, какой он человек имузыкант."Потом Алла Борисовна пригласила меня на свои"Рождественские встречи" и в театр. Я понял, что мне улыбнулась удача", -рассказал артист присутствующим в студии .