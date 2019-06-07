Певец и композитор Игорь Корнелюк стал гостем Бориса Корчевникова.
В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека артист рассказал, как побывал
в гостях у Аллы Пугачевой.
Певец и композитор Игорь Корнелюк стал гостем Бориса Корчевникова.
В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" артист рассказал, как побывал
в гостях у Аллы Пугачевой.
Игорь Корнелюк поведал, что Примадонна обратила на него
внимание в 1988 году. Тогда еще молодой композитор и вокалист начал сольную
карьеру и успешно выступил в программе "Музыкальный ринг".
По словам артиста, Алла Пугачева сама позвала его в гости.
Он планировал заехать к Примадонне всего на час, однако их встреча
затянулась. Более того, певец вытащил хозяйку прямо из постели.
"Приехал к ней домой в девять утра. До меня почему-то тогда
не дошло, что в такое время все нормальные артисты еще спят. Пугачева вышла ко
мне и сказала: "Ну проходи раз пришел" – рассказал Корнелюк ведущему ток-шоу .
Композитор признался, что задержался в гостях на сутки. Все это время хозяйка его развлекала. Пугачева и Корнелюк целый день сидели за инструментом, а ночью Примадонна
потащила музыканта к друзьям. Скорее всего Алла Борисовна таким образом
приглядывалась к Корнелюку, проверяла его, пыталась понять, какой он человек и
музыкант.
"Потом Алла Борисовна пригласила меня на свои
"Рождественские встречи" и в театр. Я понял, что мне улыбнулась удача", -
рассказал артист присутствующим в студии .