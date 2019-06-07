Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценил способности украинского лидера Владимира Зеленского к лицедейству. Тем временем на родине бывшего шоумена активно ругают из-за неосторожных слов.

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценил способности украинского лидера Владимира Зеленского к лицедейству. Тем временем на родине бывшего шоумена активно ругают из-за неосторожных слов.Новый президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, окончательно запутался в хитросплетениях украинских заявлений о "российской агрессии". На фоне обострения ситуации в Донбассе, когда ВСУ открыли огонь по ополчению Донбасса, а те были вынуждены защищаться, политик заявил о том, что Россия дескать перестала контролировать расположенных на востоке Украины военных.Примечательно, что Москва много раз подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе. И каждый раз Киев упрямо игнорировал реальность, заявляя о некоем контроле руководства ополчения. В утрате этого контроля украинская сторона обвиняет российскую, кажется, впервые.Однако более опытный в противоречащих друг другу антироссийских заявлениях Петр Порошенко быстро нашел на чем подловить Владимира Зеленского. "Выглядит так, что украинское руководство приглашает Россию на оккупированную территорию", – обвинил он нового президента Украины в предательстве. Близкие к экс-президенту политические силы мгновенно подхватили эти слова, превращая их из полемического преувеличения в практически серьезное обвинение.Тем временем в России обсуждается вопрос о возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент России отметил, что не знает своего украинского коллегу, но надеется, что они когда-нибудь познакомятся. Нашел Владимир Путин и повод чтобы похвалить Владимира Зеленского."Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, – он хороший актер", – цитирует РИА Новости российского лидера. Он отметил, что для того, чтобы играть, нужен талант. Однако для того, чтобы заниматься государственными делами, необходимы другие качества.