Возмущенная Лолита Милявская опубликова на своей странице в Instagram видео. В нем она обращается к судье, вынесшему приговор.

Возмущенная Лолита Милявская опубликова на своей странице в Instagram видео. В нем она обращается к судье, вынесшему приговор.Пока исполнительница ехала с репетиции Муз ТВ до студии ей сообщили, что она проиграла суд. Теперь она должна товариществу собственников жилья 690 тысяч рублей.На записи она в резкой форме выразила свое недовольство относительно принятого решения. У звезды осталось много не отвеченных вопросов. "Сначала в доме неотапливаемый паркинг. Потом ТСЖ под запись признается, что это незаконно, но, тем не менее, у них такая практика", – недоумевает легенда.Также певица рассказывает, что сначала представитель товарищества по телефону требовал с нее 1 600 000 рублей. Позже в суде он огласил лишь 800 тысяч рублей, а судья в конечном итоге решил остановиться на 720.Видимо, Милявская была крайне взбешена произошедшим. В видео она употребляет много ненормативной лексики."Готовлю ещё 5 тысяч за мат!", – иронично заявила звезда.Лолита заверяет, что опять начинает борьбу. На этот раз она собирается довести дело до верховного суда.