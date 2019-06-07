В настоящее время с подозреваемым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката...

06 июня 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом.По месту проживания задержанного при осмотре его жилища - арендуемой квартиры на Вешняковской улице, полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.Согласно заключению эксперта изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном, массой около 4 граммов.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Официально заявляем, что сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ, избили при задержании, не соответствуют действительности.Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался.В настоящее время с подозреваемым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката, который был допущен к нему в установленном порядке.Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный.Расследование указанного уголовного дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по г. Москве О.А. Барановым.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве