Трения благотворительного общества Русфонд и
семьи почившей певицы Жанны Фриске могут прекратиться в ближайшее время. Возможно,
у родственников звезды получится выполнить свои обязательства перед
организацией.
Трения благотворительного общества "Русфонд" и
семьи почившей певицы Жанны Фриске могут прекратиться в ближайшее время. Возможно,
у родственников звезды получится выполнить свои обязательства перед
организацией.
Наследники певицы должны вернуть благотворительному обществу "Русфрнд" 21 миллион рублей. Часть погасили за счет продажи доли загородного
дома Жанны Фриске – на счета общества перевели чуть менее восьми миллионов
рублей. Деньги внес шоумен Дмитрий Шепелев, который является отцом ребенка артистки.
Оставшуюся часть долга обязаны выплатить мать и отец Жанны. Руководство
"Русфонда" готово пойти навстречу родителям певицы. Они рассматривают другие
варианты компенсации. Например, предлагается на время передать права на имя и
изображение певицы в счет покрытия долга.
Также благотворители хотят получить смежные авторские права Жанны
Фриске на клипы и песни. "Русфонд" сможет использовать их на свое усмотрение,
например, проводить благотворительные акции с использованием имени .
Фонд уже рассматривает этот вариант выхода из сложившейся
ситуации. Переговоры сторон идут со скипом, с родственниками сложно
договориться. Об этом сообщает сайт.