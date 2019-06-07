Трения благотворительного общества Русфонд и семьи почившей певицы Жанны Фриске могут прекратиться в ближайшее время. Возможно, у родственников звезды получится выполнить свои обязательства перед организацией.

Трения благотворительного общества "Русфонд" исемьи почившей певицы Жанны Фриске могут прекратиться в ближайшее время. Возможно,у родственников звезды получится выполнить свои обязательства передорганизацией.Наследники певицы должны вернуть благотворительному обществу "Русфрнд" 21 миллион рублей. Часть погасили за счет продажи доли загородногодома Жанны Фриске – на счета общества перевели чуть менее восьми миллионоврублей. Деньги внес шоумен Дмитрий Шепелев, который является отцом ребенка артистки.Оставшуюся часть долга обязаны выплатить мать и отец Жанны. Руководство"Русфонда" готово пойти навстречу родителям певицы. Они рассматривают другиеварианты компенсации. Например, предлагается на время передать права на имя иизображение певицы в счет покрытия долга.Также благотворители хотят получить смежные авторские права ЖанныФриске на клипы и песни. "Русфонд" сможет использовать их на свое усмотрение,например, проводить благотворительные акции с использованием имени .Фонд уже рассматривает этот вариант выхода из сложившейсяситуации. Переговоры сторон идут со скипом, с родственниками сложнодоговориться. Об этом сообщает сайт.