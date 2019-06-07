Весть о том, что могила вокалистки исцеляет недуги взорвала Интернет.
Андрей Малахов даже посвятил целый выпуск своего ток-шоу Прямой эфир
захоронению Юлии Началовой.
Весть о том, что могила вокалистки исцеляет недуги взорвала Интернет.
Андрей Малахов даже посвятил целый выпуск своего ток-шоу "Прямой эфир"
захоронению Юлии Началовой.
Якобы последнее пристанище звезды стало предметом паломничества.
Говорили, что народ заряжает там воду и амулеты, а землю оттуда добавляет в чай
и суп.
Сотрудники Троекуровского кладбища, именно там похоронена
артистка, подтверждают, что на могилу Началовой действительно приходят
поклонники, однако это происходит нечасто. В основном почитатели оставляют
цветы, плюшевые игрушки и фотографии звезды.
К тому же после визуального осмотра можно прийти к выводу,
что следов осквернения захоронения нет. Земля выглядит нетронутой.
"Нет никакого ажиотажа! Вы – первая сегодня за день здесь",
– сказал смотритель погоста корреспонденту .
Сотрудник кладбища посоветовал меньше обращать внимание на
все то, что пишут в Сети. "А мы здесь работаем и ничего подобного не замечали",
– высказался он.
К слову, если запросить в соцсети Instagram хешгег ""
можно найти множество предложений от различных магов и ясновидящих. Колдуны
предлагают снятие порчи, сглаза и венца безбрачия. Судя по всему, они хорошо
зарабатывают на фейковых новостях о .