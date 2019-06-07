Весть о том, что могила вокалистки исцеляет недуги, взорвала интернет. Андрей Малахов даже посвятил целый выпуск своего ток-шоу Прямой эфир захоронению Юлии Началовой.

Весть о том, что могила вокалистки исцеляет недуги, взорвала интернет.Андрей Малахов даже посвятил целый выпуск своего ток-шоу "Прямой эфир"захоронению Юлии Началовой.Якобы последнее пристанище звезды стало предметом паломничества.Говорили, что народ заряжает там воду и амулеты, а землю оттуда добавляет в чайи суп.Сотрудники Троекуровского кладбища – именно там похороненаартистка – подтверждают, что на могилу Началовой действительно приходятпоклонники, однако это происходит нечасто. В основном почитатели оставляютцветы, плюшевые игрушки и фотографии звезды.К тому же после визуального осмотра можно прийти к выводу,что следов осквернения захоронения нет. Земля выглядит нетронутой."Нет никакого ажиотажа! Вы – первая сегодня за день здесь",– сказал смотритель погоста корреспонденту .Сотрудник кладбища посоветовал меньше обращать внимание на то, что пишут в Сети. "А мы здесь работаем и ничего подобного не замечали",– высказался он.К слову, если запросить в соцсети Instagram хештег "", можно найти множество предложений от различных магов и ясновидящих. Колдуныпредлагают снятие порчи, сглаза и венца безбрачия. Судя по всему, они хорошозарабатывают на фейковых новостях о .