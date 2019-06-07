Продюсер Иосиф Пригожин и певец Филипп Киркоров пожали друг другу руки. Телеведущая Ксения Собчак помогла знаменитостям забыть про разногласия.

Продюсер Иосиф Пригожин и певец Филипп Киркоров пожали другдругу руки. Телеведущая Ксения Собчак помогла знаменитостям забыть проразногласия.Звезды вместе задействованы в подготовке Премии МУЗ-ТВ,которая состоится сегодня, 7 июня, во дворце "Мегаспорт". Воспользовавшись тем,что Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин находятся рядом, Ксения Собчак решила ихпримирить.О проделанной работе светская львица рассказала в Storiesсвоего Instagram. На опубликованных видео заклятые друзья Иосиф и Филипп жмут другдругу руки.Киркоров интересуется у Иосифа, есть ли у того претензии. Продюсеротвечает отрицательно. Певец подытожил: "И у меня никаких". После звездыпредложили отдать им номинацию "Дуэт года".Как писали "Дни.ру", конфликт Иосифа Пригожина и певца Филиппа Киркорова начался после того, какпродюсер раскритиковал музыкальное видео на песню "Ибица". Ролик получилсядостаточно смелым. В кадре поп-король совместно с Николаем Басковым изображаютсоперников, которые жгут друг друга заживо, ошпаривают кипятком, обливаютэкскрементами и один из них даже откусывает нос другому.После выхода клипа знаменитости долго обменивались колкостямив Сети. даже заявил, что продюсер ему завидует. Якобы Иосиф первымне додумался до такого и теперь злится. По словам исполнителя, Пригожин судовольствием снял бы в таком клипе свою жену – певицу Валерию.Ответ Иосифа Пригожина не заставил себя долго ждать. Нападкион объяснил ревностью. "Вы знаете, меня долгие годы многиеревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого,некрасивого парня", – заявил тогда продюсер.