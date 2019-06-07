Продюсер Иосиф Пригожин и певец Филипп Киркоров пожали друг
другу руки. Телеведущая Ксения Собчак помогла знаменитостям забыть про
разногласия.
Продюсер Иосиф Пригожин и певец Филипп Киркоров пожали друг
другу руки. Телеведущая Ксения Собчак помогла знаменитостям забыть про
разногласия.
Звезды вместе задействованы в подготовке Премии МУЗ-ТВ,
которая состоится сегодня, 7 июня, во дворце "Мегаспорт". Воспользовавшись тем,
что Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин находятся рядом, Ксения Собчак решила их
примирить.
О проделанной работе светская львица рассказала в Stories
своего Instagram. На опубликованных видео заклятые друзья Иосиф и Филипп жмут друг
другу руки.
Киркоров интересуется у Иосифа, есть ли у того претензии. Продюсер
отвечает отрицательно. Певец подытожил: "И у меня никаких". После звезды
предложили отдать им номинацию "Дуэт года".
Как писали "Дни.ру", конфликт Иосифа Пригожина и певца Филиппа Киркорова начался после того, как
продюсер раскритиковал музыкальное видео на песню "Ибица". Ролик получился
достаточно смелым. В кадре поп-король совместно с Николаем Басковым изображают
соперников, которые жгут друг друга заживо, ошпаривают кипятком, обливают
экскрементами и один из них даже откусывает нос другому.
После выхода клипа знаменитости долго обменивались колкостями
в Сети. даже заявил, что продюсер ему завидует. Якобы Иосиф первым
не додумался до такого и теперь злится. По словам исполнителя, Пригожин с
удовольствием снял бы в таком клипе свою жену – певицу Валерию.
Ответ Иосифа Пригожина не заставил себя долго ждать. Нападки
он объяснил ревностью. "Вы знаете, меня долгие годы многие
ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого,
некрасивого парня", – заявил тогда продюсер.