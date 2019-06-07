Предостережение на ближайшие
выходные: постарайтесь не наступить на грабли. Высока вероятность попасть в
ситуацию, в которой вы традиционно делаете ошибки и ведете себя не
так, как хотелось бы. Вопрос только в том, сможете ли вы вовремя распознать ее и
остановиться, или вам придется оказаться в ней снова прежде, чем выучите этот
урок.
Предостережение на ближайшие
выходные: постарайтесь не наступить на грабли. Высока вероятность попасть в
ситуацию, в которой вы "традиционно" делаете ошибки и ведете себя не
так, как хотелось бы. Вопрос только в том, сможете ли вы вовремя распознать ее и
остановиться, или вам придется оказаться в ней снова прежде, чем выучите этот
урок.
"Соответственно, наша
программа-максимум – распознать свою индивидуальную "ловушку" и
повести себе не так, как мы делали раньше. Такое поведение будет высшим
пилотажем, и если у вас получится, можете смело себя похвалить, – советует
синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Минимум, что вам стоит попробовать сделать – хотя
бы опознать уже знакомую ситуацию и свое собственное поведение, которое ведет к
проблемам. Причем, хотя бы пост-фактум, чтобы была возможность сделать соответствующие
выводы на будущее".
Порой люди упорно не замечают,
что сами активно способствуют взращиванию собственных проблем, делая
неправильный выбор, принимая неверные решения, стереотипно реагируя на события,
а после – обвиняют в своих бедах кого угодно, но только не себя. Самое важное,
что тем самым они сами лишают себя рычагов управления собственной жизнью, хотя
могли бы активно "рулить" в нужном направлении.