Предостережение на ближайшие выходные: постарайтесь не наступить на грабли. Высока вероятность попасть в ситуацию, в которой вы традиционно делаете ошибки и ведете себя не так, как хотелось бы. Вопрос только в том, сможете ли вы вовремя распознать ее и остановиться, или вам придется оказаться в ней снова прежде, чем выучите этот урок.

Предостережение на ближайшиевыходные: постарайтесь не наступить на грабли. Высока вероятность попасть вситуацию, в которой вы "традиционно" делаете ошибки и ведете себя нетак, как хотелось бы. Вопрос только в том, сможете ли вы вовремя распознать ее иостановиться, или вам придется оказаться в ней снова прежде, чем выучите этотурок."Соответственно, нашапрограмма-максимум – распознать свою индивидуальную "ловушку" иповести себе не так, как мы делали раньше. Такое поведение будет высшимпилотажем, и если у вас получится, можете смело себя похвалить, – советуетсинхролог-консультант Наталья Ковалева. – Минимум, что вам стоит попробовать сделать – хотябы опознать уже знакомую ситуацию и свое собственное поведение, которое ведет кпроблемам. Причем, хотя бы пост-фактум, чтобы была возможность сделать соответствующиевыводы на будущее".Порой люди упорно не замечают,что сами активно способствуют взращиванию собственных проблем, делаянеправильный выбор, принимая неверные решения, стереотипно реагируя на события,а после – обвиняют в своих бедах кого угодно, но только не себя. Самое важное,что тем самым они сами лишают себя рычагов управления собственной жизнью, хотямогли бы активно "рулить" в нужном направлении.