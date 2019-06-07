Семья Бари Алибасова решила подать иск против производителя жидкости для очистки труб. Средство не имеет химического запаха, и плохо видящий продюсер перепутал его с йогуртом.

Семья Бари Алибасова решила подать иск против производителяжидкости для очистки труб. Средство не имеет химического запаха, и плоховидящий продюсер перепутал его с йогуртом.убеждена, что в отравлении известногопродюсера виновен производитель "Крота". У Бари Алибасова плохоезрение, а в тот вечер, когда произошло несчастье, он был без очков. Бутылка сядовитым средством для очитки труб внешне напоминает упаковку, в которойпродают йогурт, а ее содержимое не имеет выраженного химического запаха.Кроме того, упаковка не снабжена дополнительным фиксаторомкрышки, как у других опасных для организма веществ. убеждена,что все эти факторы стали причиной того, что вечером 4 июня продюсер глотнул из бутылки и в результате получилсерьезные ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей."Поскольку Бари Каримович сейчас не в состояниизаниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила податьиск на ООО "АМС Медиа" – производителя жидкого средства "Крот.Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка". Именно этиданные указаны на бутылке очистителя труб", – сообщил редакции "Дней.Ру" PR-директор Алибасова и группы "На-На"Вадим Горжанкин.В ночь на 5 июня известного артиста доставили в больницу. Музыкант отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Состояние звезды оценивается как тяжелое.По словам директора, в ближайшее время будет определенасумма компенсации ущерба, причиненного здоровью Алибасова. После этого искнаправят в суд. надеется, что этот процесс убережет многихлюдей – и особенно детей – от таких трагических случайностей.