Семья Бари Алибасова решила подать иск против производителя
жидкости для очистки труб. Средство не имеет химического запаха, и плохо
видящий продюсер перепутал его с йогуртом.
Семья Бари Алибасова решила подать иск против производителя
жидкости для очистки труб. Средство не имеет химического запаха, и плохо
видящий продюсер перепутал его с йогуртом.
убеждена, что в отравлении известного
продюсера виновен производитель "Крота". У Бари Алибасова плохое
зрение, а в тот вечер, когда произошло несчастье, он был без очков. Бутылка с
ядовитым средством для очитки труб внешне напоминает упаковку, в которой
продают йогурт, а ее содержимое не имеет выраженного химического запаха.
Кроме того, упаковка не снабжена дополнительным фиксатором
крышки, как у других опасных для организма веществ. убеждена,
что все эти факторы стали причиной того, что вечером 4 июня продюсер глотнул из бутылки и в результате получил
серьезные ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей.
"Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии
заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила подать
иск на ООО "АМС Медиа" – производителя жидкого средства "Крот.
Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка". Именно эти
данные указаны на бутылке очистителя труб", – сообщил редакции "Дней.Ру" PR-директор Алибасова и группы "На-На"
Вадим Горжанкин.
В ночь на 5 июня известного артиста доставили в больницу. Музыкант отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Состояние звезды оценивается как тяжелое.
По словам директора, в ближайшее время будет определена
сумма компенсации ущерба, причиненного здоровью Алибасова. После этого иск
направят в суд. надеется, что этот процесс убережет многих
людей – и особенно детей – от таких трагических случайностей.