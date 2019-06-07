США больше не будут принимать турецких пилотов на обучение полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35. Решение было принято из-за закупки Анкарой российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

США больше не будут принимать турецких пилотов на обучение полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35. Решение было принято из-за закупки Анкарой российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Отказ от обучения коснется оно только новобранцев.Штаты не раз в ходе переговоров пытались отговорить Турцию от покупки у России ЗРК. На это Анкара не раз заявляла, что от своих планов не откажется. Первая партия С-400 должна поступить уже в июле, напоминает телеканал "Россия 24".